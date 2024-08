Trovato l’abitacolo dell’aereo di Luca Vinzoni precipitato in Austria, l'aereo è della Permare di Sanremo

Il velivolo, un Beechcraft 58TC Baron, di proprietà della società Permare di Sanremo, è tragicamente precipitato ieri mattina, a Brand, nel distretto di Bludenz. Lo schianto è stato udito intorno alle 10 del mattino da alcuni testimoni. Il pilota, l’imperiese Luca Vinzoni, era decollato intorno alle 8.40 dall'aeroporto Panero – Riviera Airport di Villanova d'Albenga e diretto a Straubing, in Germania, con atterraggio previsto per le 11.15. Atterraggio che non è mai avvenuto, purtroppo. Luca Vinzoni, 57 anni, pilota esperto, era conosciuto e stimato da tutti nello scalo villanovese.