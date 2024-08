Questa mattina una corriera di Riviera Trasporti è andata in panne a pochi metri dal campo da golf di Sanremo.

"Purtroppo è l'ennesimo disagio arrecato agli utenti - sottolinea un cittadino - L'autista, sconsolato, ha dovuto aspettare l'arrivo di un meccanico per risolvere il guasto. Ormai non ci sono più mezzi. In questo periodo ormai i disagi sono veramente tanti".