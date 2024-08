Sanremo, degrado e pericolo in via Martiri della Libertà, i residenti: "Tutti i giorni risse e ubriachi, siamo stufi"

La situazione in via Martiri della Libertà sta diventando sempre più insostenibile per i residenti, che denunciano un grave stato di degrado e pericolo nella zona. Secondo diverse segnalazioni pervenute al giornale, la strada è da tempo teatro di risse sia diurne che notturne, con la presenza costante di persone ubriache che stazionano davanti ai bar e ai negozi di vendita di bevande e liquori. I residenti, ormai stufi e preoccupati, chiedono interventi rapidi per ripristinare la sicurezza e la vivibilità della zona.

Nelle scorse settimane sia la polizia locale che la Polizia di Stato hanno operato in via Martiri della Libertà, come confermato dal comandante della polizia locale di Sanremo, Fulvio Asconio: "Siamo già intervenuti giorni fa con la Polizia di Stato e contiamo di tornare nei prossimi giorni. Con l'Asl abbiamo sospeso l'attività di un negozio etnico situato nella stessa area per gravi carenze igieniche nella conservazione degli alimenti. Il tutto a tutela dei consumatori. Direi che ci stiamo lavorando in modo interforze".

La chiusura momentanea del negozio è solo uno dei provvedimenti presi dalle autorità, ma i residenti sperano in un impegno più costante per contrastare il degrado che affligge la via. Non mancano, come in altre zone di Sanremo, situazioni di degrado legate ai rifiuti abbandonati. Per questo motivo le richieste di maggiori controlli e interventi continuano a crescere, nella speranza che la situazione possa migliorare presto.

D’altronde, in piena campagna elettorale, quella che è una delle arterie più popolate della 'Città della Musica' è stata oggetto di dibattito da parte dell’attuale amministrazione comunale, che ha dichiarato da subito di voler procedere con interventi mirati alla sua rivalorizzazione, passando dalla creazione di spazi sicuri all’apertura di nuove attività.

“Via Martiri della Libertà ha bisogno di interventi urgenti innanzitutto finalizzati a contrastare la sua desertificazione”, dichiarava lo scorso 6 giugno Enza Dedali, attuale assessore alla Cultura di Sanremo. “È necessario un progetto di iniziativa pubblica che si occupi di portare servizi in una zona densamente popolata, cara a tanti sanremesi, che ha visto negli anni, da un lato, cambiare il proprio tessuto sociale, dall’altro perdere le proprie caratteristiche di quartiere commerciale”.