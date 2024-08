Riviera Trasporti, Sartori: “Il PD parla come sempre a sproposito: Regione ha assegnato all'azienda 15 milioni di euro per rinnovo parco mezzi”

“Rilevo l'ennesima polemica del Partito Democratico che, come sempre, parla a sproposito. Adesso esponenti imperiesi attaccano la Regione in merito a Riviera Trasporti: non posso fare altro che unirmi all'esaustiva replica del mio predecessore, il senatore Gianni Berrino, aggiungendo ulteriori dettagli agli investimenti fatti a favore del trasporto pubblico locale su gomma”, così l'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori.

“Per quanto riguarda il bacino di trasporto dell’imperiese, la Regione ha assegnato dal 2015 a Riviera Trasporti 15 milioni di euro, stanziati fino al 2033, con i quali sono già stati acquistati 31 autobus, tutti in servizio. Ulteriori forniture sono in corso di programmazione, con le prime consegne di autobus elettrici previste nei primi mesi del 2025. Una parte dei fondi afferenti al Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile, approvato con Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 17 aprile 2019, sarà utilizzata da Riviera Trasporti, per un importo di 1,4 milioni di euro, per la realizzazione del nuovo deposito di Sanremo”.

“Si tratta di finanziamenti fatti dall'amministrazione regionale di centrodestra con l’obiettivo di sostituire in tutta la Liguria i mezzi più datati e inquinanti con veicoli più confortevoli, affidabili, e a basso impatto ambientale, in linea con le disposizioni nazionali ed europee, coniugando le esigenze di spostamento della collettività e quelle di miglioramento della qualità dell’aria. Dal 2015 la Regione ha destinato, oltre a fondi propri, tutte le risorse derivanti da assegnazioni sia statali sia europee, per un totale, su scala regionale, di oltre 220 milioni di euro, grazie ai quali sono stati acquistati più di 500 autobus e più di 200 sono in corso di acquisto o in programmazione”.