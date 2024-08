Caos Riviera Trasporti in provincia, il Pd chiede un intervento urgente al prefetto Romeo

“Tenendo conto che il servizio pubblico locale, viene utilizzato nella maggior parte dei casi da studenti, lavoratori e persone anziane, che non possono, anche per motivi economici, permettersi l'utilizzo di automezzi privati, andando cosi ad aumentare l'inquinamento in tutte le sue forme, si ritiene che questo diffuso disservizio, sia una grave negazione di diritti fondamentali previsti dalla Carta Costituzionale, in quanto creano ancor più ampie disuguaglianze tra i cittadini. “La grave situazione in cui versa il servizio pubblico Locale andrà sicuramente a peggiorare con il prossimo avvio dell'anno scolastico, mettendo in difficoltà sia gli studenti che le loro famiglie, creando cosi un allarme sociale che deve essere tenuto in seria considerazione dagli organi competenti in primis dall'Amministrazione Provinciale”, conclude l'esposto.