Ventimiglia festeggia San Secondo, a Gaspare Caramello il San Segundin d’Argentu 2024 (Foto e video)

Il premio San Segundin d’Argentu va al dottor Gaspare Caramello, impresario e uomo impegnato nel mondo delle associazioni, testimone e memoria storica del territorio e dei costumi. La cerimonia di consegna del premio, andata in scena in mattinata nella Sala Polifunzionale di San Francesco a Ventimiglia Alta alla presenza del sindaco Flavio Di Muro, dell’Amministrazione comunale, delle autorità civili, locali, provinciali e regionali, militari e religiose, delle associazioni cittadine e della comunità, ha aperto i festeggiamenti del santo patrono: San Secondo. La cerimonia è stata allietata dal Coro Polifonico “Città di Ventimiglia”, che ha interpretato alcuni brani popolari.

Il premio, giunto alla trentatreesima edizione, è stato consegnato allo scrittore e artista nato a Ventimiglia il 24 giugno del 1951 per essere un benemerito cittadino ventimigliese che ama profondamente la sua città. Dopo gli studi universitari alla facoltà di Architettura, ha insegnato al liceo classico Gerolamo Rossi. Ha poi iniziato la carriera da impresario nella ditta di famiglia. Si è, però, sempre impegnato nel campo del sociale sia come politico locale, è stato assessore alla Cultura, sia come semplice cittadino. Molteplici le sue collaborazioni con varie associazioni culturali e sportive di Ventimiglia, dalla Cumpagnia d'i Ventemigliusi al Comitato pro Centro Storico, alla Compagnia dei Balestrieri, al Sestiere Cuventu di cui è stato anche presidente, al Sestiere Ciassa come attore e figurante. In campo artistico Gaspare si è distinto sia in ambito locale che nazionale con molti riconoscimenti e vittorie in concorsi letterari, di pittura e teatrali. Svolge anche attività benefica per aiutare in diversi modi i più bisognosi e indigenti. La vasta attività di Caramello nei più diversi ambiti è sempre stata associata a Ventimiglia sia nelle pieces teatrali in ventemigliusu, che nei racconti, nelle poesie, nello studio e nella diffusione del dialetto anche nelle scuole. Innumerevoli le pubblicazioni di foto di Ventimiglia e i cortometraggi per concorsi, le pubblicazioni in vari siti online che hanno ottenuto milioni di visualizzazioni diffondendo un'immagine positiva della sua amata città. Gaspare è un ventimigliese che ha lavorato per Ventimiglia e ne ha fatto conoscere e valorizzato a livello internazionale il nome e le sue bellezze storiche e artistiche.

Sulla piazza della Cattedrale è tornata, invece, la caratteristica Sagra della Castagnola, dolce tipico della tradizione ventimigliese, ad opera del Sestiere Ciassa. A seguire, nella Cattedrale di N.S. Assunta, è stata celebrata da Monsignor Antonio Suetta, vescovo della diocesi di Ventimiglia – Sanremo, la solenne messa pontificale.

Nel pomeriggio, alle 16, presso la piazza della Cattedrale, seguirà l’esibizione degli sbandieratori e dei tamburini del Sestiere Ciassa. Alle 18 saranno celebrati i Vespri Solenni in cattedrale, presieduti dal vescovo Suetta, e, a seguire, vi sarà la solenne processione religiosa con il busto del santo, che alle 18.30 prenderà il via dalla cattedrale.

Alle 22.15 la giornata si concluderà sul lungomare con il tradizionale spettacolo piromusicale. L'evento odierno, tradizionalmente, chiude i festeggiamenti estivi.