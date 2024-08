Dolceacqua: mercoledì la 'Notte del Gusto' sotto al Castello, un tour tra gusti e sapori del territorio

La ‘Notte del Gusto sotto’ al Castello si svolgerà mercoledì 4 settembre alle 19 a Dolceacqua, nel quartiere Téra in piazza G. Mauro. E’ una rassegna gastronomica organizzata da Cia Agricoltori Italiani, in collaborazione con le associazioni ‘La Spesa in Campagna’, ‘Turismo Verde’ e con il Comune di Dolceacqua.

Piatti gustosi proposti dagli agriturismi, prodotti tipici del territorio presentati direttamente dalle aziende agricole, musica di qualità, divertimento: un’occasione unica per assaggiare piatti tradizionali e acquistare prodotti di eccellenza tra cui l’Olio extra vergine di oliva DOP Riviera Ligure, le famose olive taggiasche e i celebri vini Rossese di Dolceacqua DOC, Riviera Ligure di Ponente Pigato, Vermentino e Moscatello di Taggia DOC; il tutto ‘condito’ con la musica della ‘Berben Band’.

“Sarà un vero e proprio tour tra gusti e sapori del territorio. Grazie all’incontro fra le aziende che fanno parte di Turismo Verde e gli agriturismi di Spesa in Campagna - commenta la presidente di Cia Imperia, Mariangela Cattaneo - chi verrà a Dolceacqua avrà modo di scoprire o rincontrare eccellenze enogastronomiche che rappresentano uno dei fiori all’occhiello della Liguria di ponente”.