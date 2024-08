Sanremo: ‘A Tavola sul Porto Vecchio’, tre giornate di divertimento tra buon cibo, musica ed intrattenimento

Tutto pronto a Sanremo per la settima edizione di “A Tavola sul Porto Vecchio”, in programma lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 agosto, dalle ore 19 alle 23.30. L’evento è organizzato a Sanremo dalla Confartigianato in collaborazione con i locali del primo tratto del lungomare affacciato sul porto vecchio di Sanremo.

La manifestazione offrirà a turisti e residenti tre giornate di divertimento tra buon cibo, musica ed intrattenimento. I locali che aderiscono all’iniziativa sono il Ristorante delle Palme, il Bar Sandy, il Ristorante Il Molo e il Dehor del Marinaio. Saranno inoltre presenti gli stand di Pulichimica concessionario Ma-Fra oltre al desk informativo di Confartigianato Imperia.

Il programma delle serate sarà il seguente:

- Lunedì 26 agosto, intrattenimento musicale con la Berben Band;

- Martedì 27 agosto, Dj Set con Luigi DJ e sfilata di moda a cura di Vincenzo Basile, evento che anticipa “Stile Artigiano è di Moda” in programma il 13 settembre;

- Mercoledì 28 agosto, intrattenimento musicale con Charlotte Riot.ù

Di seguito i menù proposti dai locali:

Ristorante delle Palme (Cozze alla Marinara con Aglio di Vessalico, Calamari & Chips, Moscardini in guazzetto con Aglio di Vessalico, Pennette con guanciale, pomodorini basilico e cacio, Dolci tipici della casa)

Bar Sandy (Trofie al Pesto, Brandacujun con Aglio di Vessalico, Acciughe fritte, Panna cotta al caramello o frutti di bosco)

Il Dehor del Marinaio/Ristorante Il Molo (Polpetti alla Luciana con Aglio di Vessalico, Baccalà alla livornese con Aglio di Vessalico, Totani e patate con Aglio di Vessalico, Penne al salmone, Anguria e melone).

L’ingresso è gratuito. Per poter gustare i piatti dei locali si consiglia vivamente di arrivare ad inizio serata. Si ringrazia per il supporto Autogas Riviera SRL, R.S.E. srl, Benza S.r.l., Pulichimica concessionario Ma-Fra e Azienda Agricola Il Soffione di Andrea Ferrari.