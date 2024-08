Notte Bianca, “Venti24 Beach Party“ anima il lungomare di Ventimiglia (Foto e video)

Musica dal vivo, prelibatezze culinarie, mercatini dell’associazione Antico Doc, gonfiabili e giochi per i più piccoli animano il lungomare e le spiagge di Ventimiglia. Dopo il successo della Notte Bianca in centro città di fine giugno, l’associazione Ventimiglia Viva fa il bis con il “Venti24 Beach Party“ organizzato ieri sera nella città di confine.

Una discoteca diffusa all’aperto con quindici punti musicali, allestiti in collaborazione con i bar, i ristoranti e gli stabilimenti balneari aderenti all’evento, che ha attirato tanti cittadini e turisti. "Un altro grande successo per la Notte Bianca sul lungomare organizzata da Ventimiglia Viva" - commenta il sindaco Flavio Di Muro presente all'evento insieme alla sua Amministrazione comunale - "Migliaia di persone sulla passeggiata, nei locali e negli stabilimenti per godersi una serata di buona musica e spensieratezza".

Nei giardini pubblici di Ventimiglia si è, inoltre, svolto il Nutella Party, la festa più golosa dell’estate dedicata ai più piccoli. Sul Lungomare Varaldo, chiuso al traffico per l'occasione, è stata allestita un’area per gli appassionati di skateboard, gestita dai ragazzi del “Tower Plaza Skateboarding”. "Tanta musica, tanta gente, tra i quali anche molti ventimigliesi, sul lungomare" - sottolinea l'assessore Serena Calcopietro - "Un evento che chiude in bellezza l'estate di Ventimiglia".

L'evento è riuscito in sicurezza grazie al duro lavoro della polizia di Stato, diretta dal dirigente del commissariato di Ventimiglia Andrea Migliasso che ha coordinato anche il servizio di ordine pubblico, della polizia locale, dei carabinieri, della Protezione civile, dell'Anget, degli steward e della Croce Verde Intemelia che insieme hanno monitorato il territorio chiudendo pure la strada su lungomare.