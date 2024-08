Riva Ligure: grandissimo successo per l'incontro con Alessandro Di Battista all'interno della rassegna Sale in Zucca (Foto)

Il settimo evento della rassegna "Sale in Zucca", organizzata dal comune di Riva Ligure, si è rivelato un autentico trionfo di pubblico e contenuti. La piazza è stata letteralmente presa d'assalto da un'ampia e partecipe folla, desiderosa di ascoltare le parole incisive di Alessandro Di Battista, che ha presentato il suo libro "Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza". Quest'opera, di grande rilevanza e attualità, affronta tematiche cruciali che segnano il nostro tempo.



Arricchito dalla prefazione di Piergiorgio Odifreddi, il libro offre un'analisi profonda dei conflitti contemporanei, un invito a riflettere sulle dinamiche globali che spesso sfuggono alla nostra comprensione quotidiana. Di Battista ha invitato il pubblico a mantenere vivo il potere della storia, sottolineando l'importanza di posizioni consapevoli e informate in un mondo caratterizzato da una crescente omologazione culturale e politica. Con il suo stile diretto, l'autore ha sfidato il pubblico a non fermarsi alle apparenze, ma ad approfondire e interrogarsi su verità scomode e trascurate.



Durante l'incontro, condotto da Claudio Porchia, direttore artistico della rassegna, sono stati trattati vari temi, dalla guerra in Ucraina alla Palestina, dalle problematiche legate all'informazione ai problemi nazionali.

Temi, presentati sempre con passione e chiarezza dal protagonista della serata, che hanno stimolato anche un vivace e costruttivo dialogo con il pubblico.

Al termine dell'incontro, durato circa due ore, si è tenuto il tradizionale brindisi con i vini della cantina SanSteva, in questa occasione l'Ormeasco, all'insegna del motto "In vino, veritas", che ha richiamato il titolo del libro presentato.



Una lunga fila si è formata per le dediche, i selfie e i complimenti allo scrittore, che ha accolto calorosamente il pubblico in un vero e proprio bagno di folla.



Il vice sindaco e assessore alla cultura, Francesco Benza, ed il sindaco Giorgio Giuffra, hanno espresso grande entusiasmo per la riuscita dell'evento: “È stato per noi un piacere ospitare ancora Alessandro Di Battista, che ci ha offerto interessanti spunti di riflessione e si è inserito perfettamente nel ricco programma della decima edizione di Sale in Zucca”.

Non finisce qui!

Il programma di "Sale in Zucca", prevede un ultimo appuntamento giovedì 29 agosto, un evento dedicato al "Moscatello di Taggia", un vino pregiato e simbolo del territorio. Durante l'incontro, una selezione di produttori locali, studiosi, chef e sommelier condivideranno le loro esperienze e consigli sull'abbinamento di piatti e vini, che saranno il peludio ad una deliziosa degustazione.

Sarà presente anche il noto conduttore radiofonico e televisivo Tinto (Nicola Prudente), autore della sua prima opera narrativa dal titolo "Il collo della bottiglia: Storie di Vite". Questo romanzo, avvincente e ricco di emozioni, inizia sulle splendide rive dell'Adriatico con l'incontro tra Antonio e Blanche, una giovane e affascinante top model franco-algerina, per poi svilupparsi in un intricato arazzo di storie di intrighi, passioni e misteri, esaltando il connubio tra la grandeur francese e il genio italiano.