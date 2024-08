Uomo trovato morto a Castellaro, da Santo Stefano al Mare a Ventimiglia: i casi più recenti

Non solo Castellaro. Nel 2024, la zona geografica che va da Santo Stefano al Mare a Ventimiglia è stata scossa da una serie di tragici ritrovamenti. Sono cinque le persone che sono state trovate morte nelle loro abitazioni, o in circostanze simili, probabilmente a causa di malori improvvisi, negli ultimi mesi.

Il caso più recente si è verificato questa mattina a Castellaro, dove un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita dal padre anziano. Anche in questo caso, si ipotizza un decesso per cause naturali. Pochi mesi prima, un altro tragico episodio aveva avuto luogo a Santo Stefano al Mare: un uomo di 53 anni, di nazionalità francese, è stato rinvenuto morto vicino a un canale di scolo, dopo essersi allontanato dall'ospedale dove era stato ricoverato per un malore.