Incidenti sui sentieri della Liguria, Viale (Lega): Ribadito il principio di autoresponsabilità

"I passaggi degli escursionisti in Liguria, in un anno, hanno superato il milione. Numeri che confermano il successo della nostra regione come destinazione turistica. Nel contempo però, sempre più frequentemente, si verificano incidenti sui sentieri. Con il mio emendamento al bilancio, approvato dall’Assemblea legislativa della Liguria nell’ultimo Consiglio regionale, si precisa ulteriormente il principio di autoresponsabilità presente nella legge, ponendo l'attenzione sull'importanza, per chi decide di avventurarsi sui nostri meravigliosi percorsi escursionistici, di non sottovalutare eventuali rischi. È fondamentale, infatti, che ogni escursionista sia consapevole delle proprie capacità fisiche e dell'adeguatezza del suo equipaggiamento. L'autoresponsabilità implica l'adozione di comportamenti prudenti, la valutazione attenta delle condizioni del percorso, del meteo e la capacità di riconoscere i propri limiti. Eventuali incidenti o cadute possono avere conseguenze gravi o addirittura mortali, non solo per chi ne è vittima, ma anche per le squadre di soccorso che sono chiamate a intervenire in situazioni spesso difficili e pericolose. Credo, dunque, che sia essenziale che ognuno di noi assuma la piena responsabilità delle proprie azioni durante le escursioni, adottando tutte le precauzioni necessarie per prevenire incidenti. Il rischio zero in montagna non esiste e l'invito agli escursionisti è quello di informarsi adeguatamente, seguire le indicazioni e i consigli delle guide e degli esperti per vivere un'esperienza sicura e piacevole per tutti".

Lo dice in una nota Sonia Viale, vice capogruppo della Lega in Regione Liguria.