Sanremo: Andrea Del Principe presenta “InCanto” un viaggio tra le più belle canzoni del mondo.

Si tratta della Prima data italiana del tenore dopo un tour trionfale in America. In programma le melodie delle più belle canzoni italiane e internazionali, da Mamma a Radio GaGa, da Caruso a Volare dal La vie en rose a Nessun dorma, interpretate da una voce straordinaria. Un viaggio emozionante attraverso le note di classici senza tempo, in una serata dove la musica diventa magia. Perfetta occasione per ascoltare dal vivo le performance di un tenore di fama mondiale, in uno dei teatri più prestigiosi d’Italia.

Andrea Del Principe ha cantato a Dubai, in Australia, Cina, Canada, USA dove la stampa lo ha soprannominato ‘The Voice of Passion’.

Prezzi di ingresso: platea € 30,00+3,00 prev – € 25,00+3,00 prev galleria € 25,00+2,00 prev. - € 20,00+2,00 prev. - € 18,00+2,00 prev