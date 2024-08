Sanremo, disservizi del servizio di trasporto pubblico locale: la replica dell'Amministrazione provinciale

Disservizi del servizio di trasporto pubblico locale a Sanremo. L'Amministrazione provinciale risponde al sindaco di Sanremo Alessandro Mager con una lettera firmata dal consigliere delegato Gabriele Amarella riguardo alla segnalazione pervenuta dal comune di Sanremo in relazione ai disservizi di Riviera Trasporti.

Ecco il testo della lettera:

"Egregio Sindaco,

In riferimento alla Sua comunicazione di cui all'oggetto, acquisita al protocollo di questo Ente al n° 23011, in data 21/8/2024, si rappresenta, in primis, il proprio stupore in merito al contenuto della stessa, in quanto è ben noto a tutti i comuni e, pertanto, anche al comune di Sanremo, quali siano le copiose problematiche e criticità nell'esecuzione del servizio medesimo da parte della società Riviera Trasporti Spa, essendo state affrontate e ampiamente discusse nelle varie sedute delle assemblee dei sindaci e dei consigli provinciali. In particolare, l'assemblea dei sindaci è stata informata in merito, con ampia discussione, con riferimento alla modalità della gestione del servizio TPL da parte della società Riviera Trasporti Spa, nelle seguenti sedute:

Sedute anno 2022

14.03.2022 – Parere indirizzi su concordato RT

Sedute anno 2024

05.02.2024 – Parere progetto servizio innovativo a chiamata alta valle Arroscia nonché da parte del Consiglio Provinciale nelle seguenti sedute:

Sedute anno 2021

20.09.2021 – Affidamento servizio TPL anni 2022 e seguenti – Atto di Indirizzo

Sedute anno 2022

14.03.2022 – Concordato Riviera Trasporti – Indirizzi

27.07.2022 – Indirizzi strategici - Recupero sana gestione e funzionalità

24.10.2022 – Assemblea soci RT – Bilancio Esercizio 2021 ( Soc. Partecipate)

21.12.2022 – Piano razionalizzazione Soc. Partecipate al 31.12.2021 (Soc. Partecipate)

Sedute anno 2023

26.06.2023 – Ricapitalizzazione societaria Complesso Colonie Nava

Sedute anno 2024

05.02.2024 – Approvazione convenzione Servizio innovativo a chiamata alta valle Arroscia

17.06.2024 – Proroga affidamento emergenziale – In house - Atto di indirizzo

17.06.2024 – Assemblea soci RT – Bilancio di esercizio 2023 (Soc. Partecipate)

In forza delle deliberazioni adottate da questa Amministrazione Provinciale il Tribunale di Imperia ha disposto in data 03/08/2023 l’omologa del concordato preventivo proposto dalla società Riviera Trasporti S.p.A., resa possibile anche a seguito della ricapitalizzazione del Capitale sociale da parte della Provincia di Imperia per una quota pari al 99,917%, non avendo codesto comune di Sanremo proceduto alla ricapitalizzazione della quota nella percentuale preesistente, ma riducendo drasticamente la propria partecipazione a capitale sociale della società dal 15,44% allo 0,022%.

Le segnalazioni pervenute in merito ai disservizi che si sono verificati in questi anni, sono pervenute anche a questa Amministrazione Provinciale e a tutt'oggi sono oggetto di istruttoria ai fini delle contestazioni di addebiti in capo alla società ai sensi di quanto previsto nel contratto di servizio.

Tuttavia, si vuole far rilevare che tale servizio di trasporto pubblico è stato affidato da parte di questa Amministrazione Provinciale alla società partecipata Riviera Trasporti Spa, come è ben noto, in via emergenziale, sino al 30/6/2025, in attuazione, in ultimo, della deliberazione del Consiglio Provinciale approvata all'unanimità in data 17/6/2024, nelle more della procedura di affidamento in house, a tutt'oggi in corso.

Con riferimento al comune di Sanremo, il servizio di trasporto pubblico locale deve essere svolto sulla base dell’Accordo di Programma 2018/2027, approvato da tutti i comuni della Provincia di Imperia, mediante apposita deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, che prevede espressamente l'entità delle quote a carico di ciascun ente alle condizioni all'epoca vigenti.

Di conseguenza, per evitare il rischio di interruzione del servizio di trasporto pubblico locale, con determinazione dirigenziale è stata disposta un'ulteriore proroga dell’affidamento emergenziale ai sensi dell’art. 5, paragrafo 5 del Regolamento CE 1370/2007 e della Comunicazione 2023/C 222/01 della Commissione Europea, al fine di giungere all’affidamento in house del servizio di TPL, ovvero affinché vengano osservati i seguenti adempimenti:

1) la società Riviera Trasporti S.p.A provveda a fornire alla Provincia di Imperia, entro il 31/12/2024, tutta la documentazione necessaria per avviare la procedura e, in particolare, un Programma industriale rimodulato affinché sia idoneo ai fini dell’affidamento in house;

2) la Provincia, nei sei mesi immediatamente successivi e strettamente indispensabili, dovrà compiere tutte le attività necessarie e ottenere le autorizzazioni dalle Autorità competenti, assicurando e attuando la separazione tra le funzioni di regolazione e la funzione di gestione e affidamento di cui all’art. 6 comma 3, D. Lgs. 201/2022.

Nel rispetto della normativa vigente in materia si fa rilevare che l’affidamento in house del servizio può essere disposto solo qualora il piano concordatario venga pienamente rispettato e, pertanto, solo con il risanamento della situazione patrimoniale della società e il conseguimento della continuità aziendale, garantendo economicità della gestione.

Questa Amministrazione Provinciale, al fine di conseguire tale risultato, ha comunicato alla Società le linee guida per la redazione del suddetto Piano industriale che dovrà essere presentato entro il 31/12/2024, che preveda tra l'altro:

• tutti gli interventi necessari a garantire la stabilità e l’equilibrio gestionale dell’Azienda, ed una buona qualità del servizio, analizzando a pieno campo i vari aspetti che concorrono a determinarli, quali la revisione della struttura dei costi, l’assetto della rete e il programma di esercizio (già richiesti con ns. nota precdedente), il nuovo assetto logistico dell’azienda dopo le previste dismissioni e le sue conseguenze, lo schema tariffario, l’adeguamento del personale all’esercizio, l’eventuale esternalizzazione di alcune funzioni e servizi, i possibili interventi di recupero di produttività anche attraverso interventi sulle condizioni contrattuali, le azioni per l’incremento dell’utenza, le misure per il recupero dell’evasione, le politiche di promozione del servizio e di qualificazione dello stesso, la comunicazione con la clientela, il piano degli investimenti in mezzi e altri strumenti, l’utilizzo delle tecnologie;

Inoltre, il piano dovrà presentare un crono programma per fase di attuazione.

La società RT ha presentato in data 17 maggio 2024 un Piano industriale che è stato esaminato attentamente ed approfondito dai consulenti specializzati in materia, incaricati da questa Amministrazione Provinciale, a supporto del Dirigente ad interim, i quali lo hanno accuratamente esaminato anche alla luce del precedente lavoro di prospezione ed analisi eseguito sull’azienda. Le risultanze dell’analisi effettuata ha evidenziato che il Piano presentato non è sufficiente a garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico nelle ipotesi assunte dall’azienda ed a garantire un servizio efficiente ed efficace che soddisfi le esigente dell'utenza dei Comuni della Provincia di Imperia.

Di conseguenza, al fine di procedere ad una gestione del Servizio di trasporto pubblico locale per la Provincia di Imperia in maniera efficiente ed economica è evidente che ciascun Ente dovrà contribuire in misura diversa rispetto all'attuale quota oggi stabilita nel citato accordo di programma 2018/2027, considerato che nella fattispecie, per il Comune di Sanremo la quota non potrà che essere rideterminata in relazione al numero di utenti, superiore rispetto agli altri Comuni.

Per garantire un Servizio più efficiente, questa Amministrazione Provinciale provvederà con un contributo straordinario ad incrementare il corrispettivo del Servizio oggi erogato alla Società finalizzato al potenziamento del parco mezzi mediante l'acquisto di nuovi mezzi più moderni e efficienti onde consentire di soddisfare le esigenze dell'utenza che ad oggi risultano scarsamente soddisfatte e deludenti.

Analogamente si invita codesto Comune di Sanremo a contribuire a favore della Società Riviera Trasporti S.p.A. per migliorare il servizio di trasporto pubblico locale nell'interesse pubblico dell'utenza, per lo sviluppo economico, turistico e sociale del territorio.

Colgo l’occasione per inviarLe i miei più cordiali saluti.

Il consigliere delegato

Gabriele Amarella".