Dolceacqua, ultimi appuntamenti estivi con Autunnonero venerdì 23 e sabato 24 agosto

Dopo il sold-out della seconda data, si conclude la stagione estiva dell’Autunnonero Ghost Tour Dolceacqua – l’itinerario notturno a piedi nel centro storico del borgo dei Doria –con due ultimi appuntamenti, venerdì 23 e sabato 24 agosto. Il Ghost Tour del 23, già tutto esaurito, sarà condotto dagli Storyteller Ginevra Scarcia e Giovanni De Mattia. Ancora posti liberi invece per il tour di sabato 24, guidato da Federica Chichi e Giovanni De Mattia.

Tra miti pagani e storie di streghe, fatti di sangue e racconti di fantasmi, le guide narranti del Ghost Tour condurranno i partecipanti in un’esperienza narrativa immersiva unica alla scoperta delle storie più oscure di Dolceacqua. L’itinerario si addentrerà nei “carruggi” del centro storico, dal Ponte Vecchio fino alla rocca del castello dei Doria, attraversando gli scorci più belli e magici del borgo.Gli Storyteller del Ghost Tour, con il loro “grimorio” e la fedele lanterna, narreranno di eventi misteriosi, leggende, segreti alchemici e tradizioni basate su fatti storici e racconti popolari. Un modo originale e coinvolgente per raccontare il territorio e il suo passato su cui il direttore artistico Andrea Scibilia intende investire con nuovi progetti e iniziative già in arrivo in autunno.

Il Ghost Tour Dolceacqua è organizzato dall’Impresa Culturale e Creativa “Autunnonero ICC” di Andrea Scibilia, con il patrocinio del Comune di Dolceacqua e la collaborazione del suo Centro Culturale e Ricreativo.

Il Tour parte alle 22:00 davanti al Ponte Vecchio. Si prega di presentarsi con 15 minuti di anticipo per il controllo dei biglietti. Tutti i partecipanti sono invitati a indossare qualcosa di nero per la serata o, se non fosse possibile, di scegliere un abbigliamento scuro.

Biglietti in vendita su www.autunnonero.com.

Info: ghosttour@autunnonero.com / 347 1402685 (WhatsApp)