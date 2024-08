'Un mare di eventi' anima l'estate di Bordighera, Rodà: "Partecipazione di cittadini e turisti più che soddisfacente" (Video)

Un'estate ricca di successi grazie a 'Un mare di eventi'. A Bordighera cittadini e turisti hanno, infatti, apprezzato i diversi eventi estivi proposti dal Comune e dalle associazioni da giugno ad agosto.

Gli appuntamenti di musica, sport, cinema all'aperto, teatro, enogastronomia, arte e cultura hanno interessato, divertito e intrattenuto bambini e adulti. "Nonostante il calendario degli eventi estivi della città di Bordighera non sia ancora concluso possiamo affermare con soddisfazione che la partecipazione di cittadini e turisti è stata più che soddisfacente" - commenta l'assessore di Bordighera Melina Rodà facendo un primo bilancio - "Eventi di qualità come le rassegne di musica d'autore, il cinema all'aperto, l'Orchestra Sinfonica, Agorà sono solo alcuni degli appuntamenti che ogni anno riscuotono grande interesse".

"Le tre serate gastronomiche organizzate ai Giardini Lowe con musica live, riproposte dopo anni di stop, hanno registrato oltre 2600 ingressi, la serata deejay proposta a Ferragosto sulla Rotonda di Sant'Ampelio ha segnato la partecipazione di 2850 persone" - sottolinea l'assessore - "Molto apprezzati sono stati i due appuntamenti di 'Balliamoci l'estate' con Gianni Rossi con 1850 presenze. Nelle serate del Cinema all'aperto sono stati rilevati 865 spettatori secondo i numeri forniti dalla Protezione civile di Bordighera".

"Oltre 20mila persone erano presenti a 'Un paese di sapori' e 'Un mare di sapori', secondo i dati forniti da Confcommercio. Un successo che conferma l'interesse crescente dell'enogastronomia del nostro territorio grazie all'eccellenza dei prodotti e alla capacità dei nostri ristoratori" - mette in risalto Rodà - "Sun&Fun, l'animazione estiva organizzata dal comune di Bordighera, ogni giorno coinvolge adulti e bambini per tante attività e divertimento all'aperto".

"Numerose sono le altre esperienze organizzate dalle associazioni del territorio con il supporto del comune di Bordighera come 'Teatro Itinerante', 'Feste di paese di Bordighera Alta', 'Sulle tracce del reale', la Banda musicale di Borghetto che hanno completato un programma ricco di opportunità per tutti i palati" - dice Rodà - "Siamo, perciò, soddisfatti di aver dato pieno riscontro agli obiettivi fissati nel nostro Piano Strategico del Turismo nell'ambito culturale anche con la nuova iniziativa partita a maggio che consente di immergersi in un'esperienza virtuale con le opere di Monet".