Ventimiglia, "Latte lasciata nell'incuria e nell'abbandono": la segnalazione (Foto)

Un lettore ci ha scritto per comunicare il proprio disagio nel vivere in una piccola frazione di Ventimiglia che, nonostante sia molto frequentata, purtroppo "è lasciata nell'incuria e nell'abbandono".

Il lettore, che desidera rimanere anonimo, vive a Latte. "Voglio raccontare la storia del parcheggio pubblico in centro a Latte. Nel lontano 2019 erano iniziati i lavori per realizzare un piccolo parcheggio pubblico nella frazione e per quanto piccolo, 13 posti auto più una decina per motoveicoli, era già qualcosa perché altri non ne esistono" - dice il lettore - "Ebbene sono passati cinque anni e il parcheggio, apparentemente è finito visto che manca solo la segnaletica orizzontale e verticale, è ancora da aprire".

"Da questa primavera, inoltre, sono terminati i lavori per l'illuminazione pubblica e, pertanto, tutte le sere si accendono le luci del parcheggio pubblico ancora chiuso, con conseguenti soldi buttati e sta crescendo l'erba sull'asfalto. I turisti chiedono a noi locali il perché non sia aperto ma nessuno lo sa" - sottolinea - "Qui a Latte non manca solo il parcheggio pubblico, mancano dei giardini pubblici decenti e la situazione spazzatura, come per tutta Ventimiglia, è da terzo mondo con cassonetti strabordanti di spazzatura non ritirata per giorni. Il paesino è, inoltre, attraversato dall'unica strada che ci collega alla Francia pertanto è attraversato da motociclisti spericolati che vanno a lavorare o tornano dalla Francia, non curanti di attraversare un centro abitato, ad alta velocità con conseguente pericolo per le persone e rumore assordante. Una raccolta firme per porre un dissuasore di velocità nel tratto davanti alla farmacia è stata fatta e portata al Prefetto, ma al momento è inascoltata".

"Inviterei l'amministrazione comunale a premiare quei pochi turisti, non i nostri 'cugini' francesi, che ancora si ostinano a venire a trascorrere le vacanze nell'inospitale Ventimiglia, dove si trovano pochi parcheggi pubblici, sporcizia ovunque, locali chiusi in serata e dove quei pochi imprenditori che hanno rischiato ad investire nel paese, hanno ricevuto lamentele per rumore e mancata raccolta dell'immondizia" - conclude il cittadino sconsolato.