Sanremo: successo ieri sera al 'Franco Alfano' per il concerto di Francesco Cafiso di 'Uno Jazz' (Foto)

Successo di pubblico ieri sera all’Auditorium Franco Alfano dove, con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, si è esibito un vero e proprio ambasciatore del Jazz italiano nel mondo, il sassofonista Francesco Cafiso, assieme al suo quartetto.

Insieme hanno proposto dal vivo il celeberrimo progetto ‘Charlie Parker With Strings’, una registrazione degli anni ‘50 che comprende un repertorio di composizioni entrate direttamente nella storia “Summertime”, “I’m in the mood for love”, “Laura”, “Just Friends”, e molte altre. Una festa per gli amanti dell’estetica musicale e della miglior tradizione bebop.