Ventimiglia, il Peba replica al lettore disabile: "Illazioni infondate"

"Rispondiamo per l’ultima volta alle sue provocazioni e calunnie infondate a numerosi articoli pubblicati su Sanremonews questa settimana. Comprendiamo che la vita da pensionato possa talvolta risultare noiosa in assenza di attività e che dedicare il proprio tempo a denigrare chi si impegna per la città possa offrirle un effimero momento di notorietà. Tuttavia, le sue polemiche sterili non hanno alcuna attinenza con le critiche rivolte all’assessore Catalano. Prima di scrivere affermazioni contraddittorie, le suggeriamo di riflettere attentamente e di fare pace con il suo cervello" - dice il presidente del Peba di Ventimiglia Ernesto Basso replicando alle dichiarazioni rilasciate al nostro giornale da un lettore disabile.

"Ieri ha dichiarato, cito: 'Feci delle foto, le ho ancora conservate, dei marciapiedi sul lungomare, in via Nervia, in via Lamboglia e in via Rufo'. Oggi, invece, afferma il contrario, cito: 'Non ho mai detto di aver fatto un sopralluogo per i marciapiedi con l’ex assessore Palmero, ma solo che ero d’accordo con lei'" - sottolinea - "Se era in sintonia con il sindaco Scullino, perché gli stalli di via Repubblica sono stati spostati senza consultare il vostro spontaneo comitato, che organizzò un sit-in in piazza del comune senza essere ascoltato? Al contrario, appena insediato, il sindaco Di Muro, su input del Comitato PEBA, ha ripristinato gli stalli, mantenendone altri quattro fruibili tutti i giorni tranne il venerdì".

"La sua credibilità e il suo onore, che forse non le appartengono, vengono messi in discussione quando coinvolge mia moglie, membro fondatore dell’associazione e responsabile dell’Amministrazione, che non ha alcuna responsabilità nei problemi correnti" - sottolinea - "Per quanto riguarda i presunti fondi dal comune di Ventimiglia, la invitiamo a informarsi meglio prima di cadere nel ridicolo. L’associazione ha scelto di non iscriversi alle liste comunali per mantenere la propria indipendenza, a prescindere dal colore politico del governo comunale. Lavoriamo costantemente, anche durante la pausa estiva, per rispondere alle sue illazioni infondate. È giunto il momento di porre fine a questa ridicola soap opera. Abbiamo incaricato l’avvocato Barbaro (che legge per conoscenza) di predisporre una denuncia/querela, auspicando che il comune di Ventimiglia faccia altrettanto".