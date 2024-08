Ventimiglia, il Peba attacca l’assessore Catalano: il commento di un lettore disabile

"Ogni volta che ho segnalato un problema riguardante i disabili le amministrazioni comunali hanno ascoltato e provveduto a risolverle" - dice un lettore, disabile, che desidera rispondere pubblicamente alla critica fatta all'assessore di Ventimiglia Adriano Catalano da parte del Peba.

"Vorrei ricordare al Peba, che si fa pubblicità sui lavori e segnalazioni degli altri, che due anni fa, in accordo con l'assessore Palmero, feci delle foto, le ho ancora conservate, dei marciapiedi sul lungomare, in via Nervia, in via Lamboglia e in via Rufo" - sottolinea il lettore, Beppe Basso - "Inoltre, feci segnalazioni all'ex sindaco Scullino che in via Mazzini, all'angolo con via Cavour, vi era un parcheggio dei disabili non a norma e lo fece sistemare presto. All'attuale sindaco Flavio Di Muro e al presidente del Consiglio comunale Roberto Nazzari, invece, ho segnalato che sulla piazza del Comune la ditta che gestiva i parcheggi aveva eliminato i parcheggi disabili vicino all'ingresso e così li hanno fatti ripristinare".

"Dov'erano questi signori del Peba quando l'ex sindaco aveva tolto i posti davanti all'ufficio postale?" - sottolinea - "Solo le segnalazioni, anche attraverso i giornali, hanno aiutato me e altri a far conoscere e risolvere i problemi presenti in città. Sono solo capaci a farsi belli e, tra l'altro, non hanno mai risposto alle mie mail".