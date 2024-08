Ventimiglia, il lettore disabile al Peba: "Non ho mai detto di aver fatto un sopralluogo con l'assessore"

"Non ho mai detto di aver fatto un sopralluogo per i marciapiedi con l'ex assessore Palmero ma solo che ero d'accordo con lei. Ne avevamo parlato durante un colloquio con il Sindaco dell'epoca con l'intento di fare delle foto di alcuni punti della periferia dove i marciapiedi erano privi di scivoli. Foto che poi ho fatte avere". Con queste parole il lettore disabile replica alle dichiarazioni rilasciate nei suoi confronti dal Peba dopo che ha risposto pubblicamente alla critica fatta all'assessore di Ventimiglia Adriano Catalano.

"Così come il posteggio di via Mazzini. Ho fatto vedere personalmente all'ex sindaco, in presenza della Palmero, quando abbiamo avuto il colloquio per i posteggi vicino alle Poste che aveva spostato" - sottolinea il lettore, Beppe Basso - "Riguardo alle mail che ho inviato al sito Amici dei disabili preciso che ho scambiato delle parole con la moglie del presidente Basso che poi mi ha interrotto la comunicazione e così non ci siamo più scritti. Ho inviato un'email anche all'associazione Handicappati di Imperia che, però, non ha risposto. L'oggetto riguardava la richiesta di un intervento presso l'amministrazione comunale per il ripristino dei posteggi nelle vicinanze dell'ufficio postale che erano stati tolti e per i quali, a mio parere, non avete fatto nulla".

"Riguardo all'accusa che io avrei fatto e cioè che 'prendevate dei soldi' non è come asserite voi" - afferma - "Quando ci siamo scambiati delle mail con la moglie del signor Basso, avevo detto che loro prendevano un contributo annuale dal Comune come altre associazioni culturali e sportive che fanno attività sul territorio e che, probabilmente, non si volevano mettere contro il sindaco. Per questo motivo li ho criticati dicendo che non facevano nulla riguardo ai parcheggi. In seguito, sempre riguardo ai contributi, nei parlai personalmente con la moglie del presidente del Peba, ci siamo scambiati le nostre idee e lei aveva affermato che non percepivano nulla e così da allora non ne abbiamo più parlato".