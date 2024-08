Sanremo: sfoltitura straordinaria del ficus di Via Nuvoloni, giardinieri e Polizia al lavoro (Foto)

In via Nuvoloni è stato effettuato un intervento di manutenzione straordinaria del ficus monumentale , che ha visto l'intervento di alcuni giardinieri incaricati dal Comune per eseguire una potatura della pianta.

L'intervento è stato effettuato in seguito a quanto avvenuto il 15 agosto, quando un ramo di notevoli dimensioni è caduto per il maltempo. Ciò ha provocato uno squilibrio nella pianta che potenzialmente metteva in pericolo la sicurezza di chi transitava lungo la via.

Per tutta la mattinata si è proceduto ad alleggerire la folta chioma per evitare pericolose cadute in caso di altri eventi estremi, con il supporto della Polizia locale adibita a garantire la salvaguardia degli automobilisti durante le operazioni di manutenzione.