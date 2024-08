Riva Ligre, domani al presentazione del libro “La ragazza de bergamotto”

Martedì 20 agosto, alle ore 21, la suggestiva piazza Matteotti di Riva Ligure sarà la cornice della presentazione del libro “La ragazza de bergamotto”, un romanzo che trasporta i lettori tra i profumi intensi e i colori vivaci della Calabria, scritto a quattro mani da Annamaria Acquista e Maria Maddalena Garibaldi.

Un’opera che unisce la passione per la scrittura e le ricerche sulle tradizioni della cultura calabrese, regalando un’esperienza letteraria coinvolgente e autentica.

Una donna caparbia mai intimidita dalle avversità.Un caterpillar in gonnella capace di muoversi su qualunqueterreno, pervio o impervio che sia.Cogliere uno spiraglio di luce tra i flutti di un mare in tempesta,è la sua forza.«Rinascere dalle proprie ceneri» la sua filosofia.

Le autrici dialogheranno con il pubblico, svelando aneddoti e curiosità sulla genesi del romanzo.

È prevista una diretta del Comune di Melito Porto Salvo frazione di Prunella, in quanto la storia è ambientata proprio nella loro terra patria del bergamotto con sviluppi narrativi nel Ponente Ligure e a Grasse in Costa Azzurra.

L’evento, aperto a tutti, rappresenta un’occasione unica per immergersi in una storia avvincente e scoprire i segreti di un frutto iconico come il bergamotto.

Conduce la serata Angelo Giudici.

Letture a cura di Graziella Tufo.

Antea Edizioni invita tutti gli appassionati di letteratura e cultura a partecipare a questo speciale