Cortemilia, è tempo di Fiera della Nocciola: tante autorità per la festa più attesa (Foto e Video)

Si è aperta ufficialmente sabato 17 agosto alle ore 18, la 70^ edizione della Fiera della Nocciola di Cortemilia, con il taglio del nastro al Palazzo Municipale. Quest'anno la fiera celebra i suoi settant'anni, un evento che, crescendo di anno in anno, ha saputo valorizzare i sapori e le bellezze del territorio, richiamando pubblico da ogni parte del Piemonte e non solo e facendo conquistare alla città di Cortemilia, l'appellativo di "capitale delle nocciola".



Durante la cerimonia di inaugurazione, aperta dal sindaco di Cortemilia, Roberto Bodrito, che ha fatto gli onori di casa, moderati dal giornalista e speaker radiofonico Fabio Gallina, si sono susseguiti la serie di interventi dei tanti ospiti presenti, che hanno evidenziato l’interesse e l’importanza di questa manifestazione, così come la vicinanza da parte di tutti al Comune di Cortemilia: a partire dal presidente del Gal Langhe e Roero leader, Massimo Gula, seguito dal presidente dell’Ente Fiera della Nocciola, Flavio Borgna; poi il presidente dell’Atl Langhe Monferrato Roero, Mariano Rabino ed Enrico Nada per la Camera di Commercio di Cuneo, oltre al presidente del Consorzio dell’Asti, Stefano Ricagno. Presenti anche il vicepresidente dell’Unione montana Alta Langa, Valter Sandri, con il collega dell’Associazione dei Comuni del Roero, Enrico Faccenda. A seguire, poi, gli interventi del consigliere della Provincia di Savona, Roberto Molinaro, del consigliere della Regione Liguria, Angelo Vaccarezza, del presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo e dell’assessore all’Agricoltura della Regione Valle d’Aosta Marco Carrel, con cui il sindaco Bodrito ha confermato il patto di alleanza per allargare i confini della promozione e del gusto della splendida nocciola langarola, stavolta alla corte della fontina delle montagne valdostane. È stato, infine, l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, che ha offerto un’ulteriore riflessione a 360 gradi sull’odierna realtà del comparto della nocciola.



A chiusura dell’appuntamento inaugurale, dopo il taglio del nastro,insieme ai tanti sindaci intervenuti, alle forze dell’ordine, a giornalisti, commercianti e rappresentanti delle associazioni, la festa è proseguita per le strade di Cortemilia, che si sono animate con la tradizionale passeggiata enogastronomica durante la quale poter assaporare i prodotti locali accompagnati da pregiati vini, accompagnati da un tappeto di musica in tutto il centro storico. A chiudere la serata alle 23.30 circa, lo spettacolo pirotecnico dalla Torre di Cortemilia e a seguire il dj set di Daniele Bertania, che ha trasformato Piazza Oscar Molinari, in una coinvolgente discoteca a cielo aperto fino a tarda notte.

Di seguito il programma delle prossime giornate:La domenica è dedicata alla scoperta dei prodotti tipici. Dalle ore 09.00, un mercatino offre una vasta selezione di specialità della Regione Piemonte, della Valle d'Aosta e di altre regioni italiane, insieme a una mostra di roba veja e antica e macchine agricole. I bambini potranno divertirsi con attività appositamente organizzate per loro, mentre Radio Vallebelbo trasmette in diretta dall'evento.La giornata prosegue con street food curato dalla Etm Pro Loco Cortemilia e una serie di eventi tra cui la sfilata con il tradizionale lancio di nocciole nel centro storico e la rappresentazione teatrale di "Nella di Cortemilia". La serata si chiude con il concerto dei Kinder Police nei locali del Convento Francescano, una performance che promette di essere sorprendenteMartedì sera alle 19.30, il ristorante "Il Vigneto" nei locali del Convento Francescano ospita "Il Chiostro incontra lo Chef", una cena su prenotazione accompagnata dal pianoforte di Dario Rolando. Alle 21, il Parco La Pieve diventa il centro della festa con il set di TUTTAFUFFA, seguito alle 21.30 dal concerto dei Santi Francesi, che si esibiranno nell'ambito del loro tour estivo 2024.L'ingresso è libero e l'evento sarà accompagnato da un punto ristoro e servizio bar a partire dalle 19.Mercoledì, l'attenzione si sposta nuovamente sui sapori locali con l'apertura di "Casa Nocciola" alle 19.30, uno stand gastronomico nei locali del Convento Francescano. La serata prosegue alle 21 con un'esibizione dei ballerini della scuola di ballo Universal Dance Canelli, seguita alle 22 da una serata danzante con l'Orchestra Sonia De Castelli e la partecipazione di Fiorenzo Tassinari al sax.Giovedì, alle 18.30, il cortile interno di Via Garibaldi ospita un aperitivo culturale durante il quale Manuel Bova presenta il suo libro "Un millimetro di meraviglia". Segue, alle 19.30, l'apertura di "Casa Nocciola". La serata continua con un'esibizione della Scuola di Ballo "Ritmo Latino" di Gloria Dotta alle 21 e una vivace serata Latino Americana con la scuola di ballo Esquina Caliente di Evedy Centelles alle 21.30.La Fiera prosegue n grande stile venerdì 23 agosto con il concerto di Orietta Berti alle 21.30 presso il Parco La Pieve. La celebre cantante, con una carriera che spazia oltre cinque decenni, promette di incantare il pubblico con la sua voce unica e la sua simpatia.La giornata conclusiva della Fiera Nazionale della Nocciola, domenica 25 agosto, vedrà il ritorno del prestigioso Premio Fautor Langae – Nocciola d’Oro. Assegnato dalla Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa, il premio onora persone, associazioni, enti, imprese e fondazioni che si sono distinte nella promozione e valorizzazione del territorio di Langa. Nell'antico convento francescano, la nocciola d'oro 2024 sarà conferita a Massimo Albertengo, amministratore delegato della Albertengo Panettoni, Roberto Bodrito, sindaco di Cortemilia e presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, e Sandra Vezza, imprenditrice di Levice. Ambasciatore del territorio sarà l'amato attore e comico Massimo Boldi, noto per il suo legame affettivo con le Langhe.