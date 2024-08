Sanremo: il Comune ringrazia Amaie Energia per pulizia post-maltempo, ma a Berigo è polemica "Attenzione solo nelle zone turistiche"

Solo pochi giorni fa, l'assessore all'ambiente di Sanremo, Esther Moscato, ha espresso pubblicamente il suo ringraziamento a nome dell'Amministrazione comunale per il lavoro svolto dagli operatori di Amaie Energia durante le operazioni di pulizia dopo il maltempo del 15 agosto.

"Desidero ringraziare tutti gli operatori di Amaie Energia, alcuni dei quali hanno svolto un doppio turno per garantire le necessarie operazioni di pulizia e rimozione dei detriti causati dal maltempo. Grazie a questo lavoro di squadra e alla collaborazione di tutti, è stato possibile far fronte alle diverse necessità che si sono verificate nel corso della giornata", ha dichiarato Moscato, sottolineando che le operazioni di pulizia, proseguite anche nei giorni successivi, hanno interessato diverse zone della città, tra cui corso Matuzia, via Barabino all’incrocio con via Padre Semeria, via Padre Semeria fino alla concessionaria Ford, la zona del Casinò, corso Marconi fino al supermercato Lidl, corso Imperatrice su entrambi i lati, nonché le aree di Imperatrice e Santa Tecla.

Tuttavia, non tutti i cittadini sono rimasti soddisfatti del lavoro svolto. Un lettore ha inviato una segnalazione a Sanremonews, criticando l'attenzione esclusiva rivolta alle zone più turistiche della città e lamentando la mancata pulizia del quartiere "Berigo", una zona storica e celebre della città, "lasciata in uno stato di trascuratezza dopo la perturbazione di Ferragosto."

Secondo quanto riportato nella segnalazione, nonostante il maltempo, nessun operatore sarebbe intervenuto per pulire l'area, lasciando che la situazione peggiorasse con le successive piogge del weekend. "Solo il senso civico dei gestori del negozio di alimentari di piazza San Bernardo, oltre al mio, ha migliorato la situazione, ma senza destare interesse alcuno da parte degli osannati che si sono ben guardati dall’andare comodamente a raccoglierli e conferirli", si legge nella lettera.