Sanremo: odore nauseabondo nella galleria di Capo Verde, un lettore chiede una soluzione concreta e definitiva

"La pista ciclabile è meritevole di tanti apprezzamenti, ma forse qualcosa non è proprio all'altezza... all'ingresso della galleria di Capo Verde (praticamente da lì si accede nel territorio Comunale di Sanremo) si viene accolti da una fragranza non proprio floreale... anzi si può dire, senza ombra di dubbio, da un odore nauseabondo di fogna con intensità particolarmente marcate durante tutto l'anno.

Strano che nessuno che conta dal punto di vista politico amministrativo, percorrendo quel tratto di ciclabile, non abbia provato disgusto e nausea per i fetori presenti nella galleria.

Credo che una soluzione concreta e definitiva, si possa trovare in tempi rapidi... sempreché ci sia interesse a risolvere tale problematica.



Vincent Aurigo"