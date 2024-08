Seborga: successo per l'evento "Galleria Galleria", serata in piazza tra musica jazz e convivialità (Foto)

L'evento, organizzato da “Galleria Galleria” come parte di una serie di iniziative senza scopo di lucro atte a portare interesse culturale intorno a Seborga, ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi cittadini e visitatori che hanno potuto godere delle note coinvolgenti della band "Archie & The Bunkers" . La serata è stata un vero e proprio inno alla convivialità, con jazz di qualità, buon vino e ottimo cibo del food truck “Vado al Massimo by Massimo Peaquin” a fare da cornice a un'atmosfera magica.

“Il Principato di Seborga ringrazia gli organizzatori Giacomo Carassale e Sarah Possamai e in generale esprime la più sincera gratitudine ed il proprio convinto plauso per il loro continuo impegno per il paese - ha detto la Principessa Nina di Seborga - L’evento è stato bellissimo: ben venga che i giovani di Seborga si mettano al servizio della Comunità con dedizione. Con la speranza che eventi così possano ripetersi in futuro, Seborga continua a consolidarsi come un accogliente luogo di convivialità e condivisione”.