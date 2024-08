'Agorà – Arte in Piazza', inaugurata a Bordighera la festa d’arte e di creatività (foto)

Agorà – Arte in Piazza, festa d’arte e di creatività, è stata inaugurata ieri sera a Bordighera con una appassionante performance del soprano Claudia Sasso insieme al Coro Voci e Note.

Grande novità, la durata della manifestazione: le opere infetti saranno esposte tra le piazzette e i 'caruggi' per un intero mese e non più per le canoniche tre serate. Inoltre, grazie a un ricchissimo programma di concerti, spettacoli teatrali e incontri, tantissime saranno le occasioni per tornare a Bordighera alta più serate e scoprire sempre nuovi ritmi e significati.