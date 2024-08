Maltempo a Sanremo, Moscato: "Grazie agli operatori di Amaie Energia per gli interventi e il doppio turno" (Foto)

“A nome dell’Amministrazione comunale, desidero ringraziare tutti gli operatori di Amaie Energia tra i quali, ieri, alcuni hanno svolto un doppio turno pur di garantire le necessarie operazioni di pulizia e rimozioni detriti causati dal maltempo. Con questo lavoro di squadra e la concreta collaborazione di tutti, è stato possibile far fronte alle diverse necessità che si sono verificate nel corso della giornata”.

Così l’assessore all’ambiente Ester Moscato all’indomani dei disagi causati dal maltempo.

E non si sono fermati i lavaggi delle strade che, comunque, risultano necessari per liberare le diverse zone dai detriti.

Le operazioni hanno interessato corso Matuzia, via Barabino all’incrocio con via Padre Semeria, via Padre Semeria (sino alla concessionaria Ford), zona Casinò, corso Marconi (sino al supermercato Lidl), corso Imperatrice (entrambi i lati), zona Imperatrice e Santa Tecla.