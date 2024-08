Caponero, Cimiotti risponde alle accuse: "Degrado? È inciviltà di chi parcheggia ovunque: da oggi tolleranza 0" (Foto)

Il Comune di Ospedaletti respinge con fermezza le critiche sollevate dai condomini di Caponero nelle ultime ore. "Non esiste alcun degrado a Ospedaletti", dichiara il sindaco Daniele Cimiotti, visibilmente infastidito dalle segnalazioni di alcuni residenti della zona. "Quello che si vede nelle foto è la conseguenza dell’inciviltà di alcune persone che, parcheggiando dove vogliono, bloccano l’accesso ai cassonetti per i mezzi della nettezza urbana".

Le parole del sindaco sono supportate anche da un consigliere di Marina di Caponero: "Le auto posteggiate, anche di proprietà di persone esterne al condominio, sull’unica strada di accesso al complesso, impediscono ai mezzi della nettezza urbana di raggiungere l’area destinata ai rifiuti. Questa è la vera inciviltà: persone che si lamentano ma non rispettano le regole più basilari della convivenza".

Di fronte alle accuse ricevute nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale di Ospedaletti e i consiglieri di Marina di Caponero hanno mostrato un fronte compatto, come dimostrano le dichiarazioni dei protagonisti. "In primo luogo, preciso che il Responsabile del nostro Ufficio Tecnico è costantemente presente sul posto, monitorando attentamente la situazione in collaborazione con le istituzioni e gli uffici competenti", spiega l’amministratore Michele Parisi. "Abbiamo già attivato da tempo un servizio privato che, evidenziando la criticità, ha provveduto alla pulizia dell’intera area interessata. Inoltre, la nostra amministrazione ha già programmato specifici interventi mirati, che sono stati realizzati e che verranno intensificati dopo Ferragosto per contenere la situazione. Ritengo che l’espressione 'che nemmeno il nuovo amministratore riesce a gestire' sia offensiva nei confronti del nostro operato".

Il sindaco Cimiotti ha le idee ben chiare sul da farsi: "Quella strada è privata", sottolinea il primo cittadino a Sanremonews. "Ora manderemo dei controlli: chi parcheggia l’auto in quel modo commette il reato di interruzione di pubblico servizio. E non solo. Ci dispiace per i condomini, ma devono anche imparare a differenziare correttamente i rifiuti: da ora in avanti ci sarà tolleranza zero".