Dolceacqua; in via Mons. Tornatore sospesa la consegna della posta a causa di un nido di vespe

La consegna delle poste in un altro luogo a causa di un nido di vespe e… fino a quando non verrà risolto il problema.

E’ un cartello di Poste Italiane che, alcuni residenti di via Monsignor Tornatore a Dolceacqua si sono trovati di fronte, attaccato alle cassette di recapito.

“Ci siamo trovati questo cartello da parte delle poste Italiane – dicono i residenti - con una situazione anomala sulla consegna della posta che è stata sospesa per la presenza di vespe”.

A causa del problema i residenti della zona, sono così costretti a recarsi alla sede postale di Camporosso (in via Braie) dove avviene lo smistamento della posta, per ritirare eventuali buste.

“E ora chi lo deve rimuovere il problema delle vespe – si chiedono i residenti – e, inoltre, chi ci avvisa quando abbiamo della posta da ritirare? Ci auguriamo che, tra comune e Poste, si arrivi rapidamente ad una soluzione”.