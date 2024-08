Sanremo trova una sede per l'Anpi: i ringraziamenti del segretario provinciale del Pd Cristian Quesada

Il segretario provinciale del Partito Democratico, Cristian Quesada, desidera esprimere un sentito ringraziamento al sindaco Alessandro Mager, al vicesindaco Fellegara e all'assessore Enza Dedali per "aver dimostrato grande sensibilità e attenzione nei confronti della storia e dei valori democratici del nostro Paese, trovando nel comune di Sanremo una sede per l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI)".

"Questa decisione rappresenta un gesto di grande importanza non solo per l'ANPI, ma per l'intera comunità sanremese. Garantire uno spazio a un'associazione che da sempre si impegna nella difesa dei valori della Resistenza e della Costituzione è un segnale chiaro di sostegno ai principi fondanti della nostra Repubblica" - sottolinea Quesada - "Un ringraziamento speciale va anche alla Presidente dell'ANPI, Amelia Narciso, la cui tenacia e determinazione nel corso degli anni sono state determinanti per raggiungere questo importante obiettivo. La sua dedizione al lavoro e alla memoria storica rappresenta un esempio di impegno civico che merita di essere riconosciuto".

"Grazie agli spazi concessi dalla giunta Mager, l'ANPI potrà continuare a svolgere la sua preziosa attività con ancora maggiore incisività, offrendo alla comunità un punto di riferimento per la tutela e la diffusione dei valori democratici e antifascisti" - afferma Quesada - "È grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini che possiamo sperare in un futuro più giusto e inclusivo, basato sul rispetto e la memoria di chi ha lottato per la nostra libertà".