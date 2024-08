Da Bordighera a Ventimiglia, a Ferragosto volontari della Protezione civile pronti a intervenire in caso di emergenze

A Ferragosto i volontari della Protezione civile saranno pronti a intervenire in caso di emergenze, compresi eventuali incendi boschivi.

Giornalmente i volontari delle varie squadre della Protezione civile presenti tra Bordighera e Ventimiglia compreso l'entroterra, a Camporosso vi è infatti la squadra addestrata più grande con trenta volontari, eseguono interventi e attività di monitoraggio, controllo e prevenzione sul territorio ma anche di assistenza alla popolazione nell'eventualità di gravi emergenze, come, per esempio, alluvioni. Sono sempre pronti ad intervenire a supporto dei vigili del fuoco anche nel caso dovesse scoppiare un incendio boschivo.

Sono una presenza costante per le persone, garantiscono ordine e sicurezza nei vari eventi, incontri, festini e sagre, soprattutto nel periodo estivo, puliscono le strade, installano passerelle in spiaggia e intervengono in caso di caduta di alberi. Con la loro determinazione, professionalità, gentilezza sono sempre disponibili e pronti a scendere in campo a tutela delle persone e del territorio, anche a Ferragosto.