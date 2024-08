Sanremo, "serietà e scrupolosità in servizio": i ringraziamenti a un operatore ecologico

Una lettrice ci ha scritto per ringraziare pubblicamente e complimentarsi con un operatore ecologico in servizio nella via in cui abita a Sanremo.

"Premesso che la raccolta differenziata com’è strutturata non funziona, per diversi motivi a tutti noti; a ciò aggiungiamo l’inciviltà delle persone, forti del fatto che difficilmente saranno raggiunte da sanzioni perché, i così detti 'furbetti della rumenta', sanno bene come destreggiarsi nei loro comportamenti errati ed illegittimi per evitare le multe. E chi ne fa le spese? Tutti i cittadini corretti che, a fatica soprattutto nel periodo estivo (raccolta sacco indifferenziata una volta la settimana, pochino visto le temperature!), cercano di attenersi alle regole; poi, ovviamente, gli operatori ecologici che, nonostante sia il loro mestiere, non sono i nostri 'schiavi', quindi meritano il nostro rispetto" - dice una lettrice, Antonella Cabrini.

"In proposito vorrei fare i miei complimenti all’operatore ecologico che da alcuni giorni è in servizio in via Martiri e strada Borgo – Maurizio mi pare si chiami – per la serietà con cui svolge le sue mansioni, la scrupolosità ed anche, virtù difficile da riscontrare ultimamente nelle persone, per la sua educazione" - afferma - "Quindi mi sento di rivolgere un appello a tutte le persone che abitano o transitano in via Martiri: non vanificate l’opera svolta (con fatica visto anche il caldo) non sporcate dove lui ha pulito, sia per il rispetto dell’addetto ma anche per un profondo senso di civiltà".