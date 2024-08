Sanremo: i cittadini accolgono con piacere i lavaggi straordinari delle strade, Moscato: "Siamo soddisfatti, ma c'è ancora da fare"

"C'è soddisfazione a vedere la reazione dei cittadini - commenta l'assessore all'ambiente Ester Moscato - con questa pulizia straordinaria siamo intervenuti in zone dove probabilmente anni addietro il lavaggio non era frequente. Grande soddisfazione c'è stata alla Pigna, dove Amaie devo dire ha operato in maniera encomiabile, arrivando anche in alcuni caruggi più stretti. Anche i commercianti di Piazza Eroi ci hanno fanno i complimenti, non solo per il lavaggio strade, ma anche per gli interventi di disinfestazione sanitaria effettuati, che abbiamo predisposto per le zone dove abbiamo riscontrato maggiori criticità. Tutti i giorni a me arrivano i report dei lavori fatti, e vedo che c'è interesse a intervenire in tutte le aree, anche con le disinfestazioni dei cassonetti".