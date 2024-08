Sanremo: gli 'incivili' sempre più maleducati, piazza San Bernardo invasa dai rifiuti (Foto)

E’ uno dei luoghi solitamente più utilizzati come discarica da chi non conferisce con civiltà i propri rifiuti. Ma, questa volta, chi ha abbandonato di tutto in piazza San Bernardo a Sanremo.

Questa mattina, a fianco del cassonetto automatizzato a disposizione dei residenti, chi si è recato nella zona ha trovato uno spettacolo indecente, con immondizia di vario genere lasciata sul selciato, compresi residui della pulizia di qualche giardino o campagna.

E’, purtroppo, la solita vergogna di chi non ha senso civico. Ma, probabilmente, dopo le tante segnalazioni di questa e altre zone sarebbe opportuna l’installazione di telecamere in tutte quelle aree prese di mira dagli incivili.