Ventimiglia: vice Sindaco Agosta e Assessore Raco "Primi report positivi sul tirocinio d’inclusione"

A Ventimiglia, nei giorni scorsi si è svolto un incontro, alla presenza del Vicesindaco Agosta e dell’Assessore Raco, tra i rappresentanti della società Tecknoservice ed i dirigenti del comune per fare il punto sul progetto del 'Tirocinio d’inclusione', progetto nato dalla sinergia tra l’Assessorato ai Servizi Sociali e l’Assessorato alle Politiche Ambientali.

“Abbiamo i primi riscontri positivi – fanno sapere il Vicesindaco Agosta e l’Assessore Raco – da parte della cittadinanza. Grazie alla sinergia tra gli assessorati, ad oggi sono al lavoro sul territorio 8 percettori di assegno di inclusione, che sono stati impegnati nelle operazioni di spazzamento manuale delle vie cittadine; l’obiettivo è quello di andare completamente a regime, raggiungendo il numero di 12 persone impiegate in questo servizio, nell’ottica di ripristinare e coprire le precedenti aree di spazzamento, in supporto al servizio della società Tecknoservice. Grazie a questa misura, per le persone coinvolte, sarà possibile un rinnovo semestrale fino a 24 mesi, dando la possibilità di poter essere successivamente assunti e stabilizzati dall’azienda".