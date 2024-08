Ancora un weekend di lavoro per Amaie Energia che, in collaborazione con l’assessorato all’ambiente, porta avanti il cronoprogramma di lavaggio e pulizie strade.

Nel dettaglio, le vie interessate:

- via Pietro Agosti

- via Matteotti (primo e secondo tratto)

- tunnel di via San Bernardo

- via Carli

- corso Matuzia

- via Padre Semeria (sino alla concessionaria Ford)

- corso Marconi (sino al supermercato Lidl)

- via Palazzo (da via Mameli a piazza Colombo)