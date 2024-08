Mobilitazione di soccorsi, nella giornata odierna, in una zona impervia di Dolceacqua per aiutare una persona che era stata punta da un calabrone.

Sul posto sono intervenuti un'automedica Alfa 3 e un'ambulanza della Croce Verde Intemelia.

Il ferito, sembrerebbe un uomo di 72 anni, dopo le prime cure sul luogo in cui è stato punto dall'insetto, nei pressi di un vallone in località Colla, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera in codice giallo.