FdI, la campagna estiva ‘Stiamo cambiando l’Italia’ fa tappa a Sanremo

Continua la campagna estiva di Fratelli d’Italia ‘Stiamo cambiando l’Italia’. Lunedì la tappa sarà a Sanremo.

Sarà un pomeriggio intenso quello di lunedì. “Faremo un gazebo informativo e distribuzione materiale – dice il senatore Gianni Berrino - sulle quattro riforme del Governo Meloni su fisco, giustizia, premierato e autonomia dalle 17 alle 19 in via Escoffier 1, dalla statua Mike Bongiorno".

"Sarà anche l’occasione per spiegare ai cittadini come la Liguria è cambiata in meglio in questi nove anni di amministrazione di centro destra" - sottolinea - "Sarà presente il consigliere regionale Veronica Russo, il capogruppo in consiglio comunale Luca Lombardi, il consigliere comunale Antonino Consiglio e i due vice coordinatori Graziano Pedante e Stefano Bottero, unitamente al direttivo cittadino".