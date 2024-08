Personale del 118 e dell'ospedale di Sanremo, "professionalità ed empatia eccezionali": i ringraziamenti

Una lettrice ci ha scritto per poter ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito ad aiutare e salvare il marito che ieri ha avuto un arresto cardiaco, dal 118 al personale dell'ospedale Borea a Sanremo.

"Vorrei pubblicamente ringraziare il personale del 118, da chi è stato al telefono con me fino all' arrivo dell' ambulanza, agli operatori che hanno fatto un miracolo" - dice la lettrice, Grace - "Nondimeno, il personale dell'ospedale Borea, dal pronto soccorso, all'intensiva di cardiologia alla rianimazione che si sono presi cura (e ancora lo stanno facendo) di mio marito".

"Ho trovato un'umanità, una professionalità e un'empatia eccezionali. Non faccio nomi per non rischiare di dimenticare qualcuno" - sottolinea - "Grazie davvero di cuore a tutti, augurandomi che questa brutta esperienza si risolva al meglio al più presto. Vorrei abbracciarli tutti, sono e saranno per sempre nel mio cuore".