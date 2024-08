Ventimiglia, tuffo nel passato con 'A ludum balistrae": il torneo di tiro con la balestra antica (Foto)

Ventimiglia torna nel medioevo con 'A ludum balistrae", il XXXVIII torneo di tiro con la balestra antica. La gara, a cura della Compagnia balestrieri città di Ventimiglia, andrà in scena in piazza Colletta, nel centro storico, domenica prossima, l'11 agosto, alle 21.

Cittadini e turisti saranno immersi nell’atmosfera medievale dei “Giochi delle bandiere". "La manifestazione, giunta alla sua XXXVIII edizione, vedrà impegnati i balestrieri della Compagnia balestrieri 'città di Ventimiglia', suddivisi a difesa delle porte cittadine, a riproporre la disfida a cui si sottoponevano annualmente, nel medioevo, i giovani balestrieri, avviati al mestiere della guerra, incoraggiati a questa pratica dal bisogno di sopperire, con una milizia volontaria, alla mancanza di corpi militari stabili, soprattutto per le pressanti necessità di difendersi dai continui attacchi delle città vicine" - fa sapere Dario Canavese della Compagnia balestrieri città di Ventimiglia - "La tradizione del 'Ludum' nacque, nel XIV secolo, con la nascita dei 'Liberi Comuni' e l'istituzione delle milizie popolari quando ogni cittadino si sentiva in dovere di difendere la collettività della quale era pienamente partecipe con il necessario 'esercitamento' delle balestre sotto la guida di un 'Magister Balistrarum', secondo tutta una serie di 'ordinamenti' che regolavano le esercitazioni e, quindi, le competizioni di tiro con la balestra. Per anni, nel medioevo, il cittadino fu balestriere e fante nella difesa della propria città. In molti comuni in cui, per l'esercitamento delle milizie cittadine si erano istituite le gare di tiro alla balestra, vicende storiche locali legate all’evolversi della complessa situazione politica italiana, nei secoli che seguirono, portarono gradualmente alla sospensione e poi all’oblio di questa tradizione. Nella prima metà del XV secolo, l’esigenza del gioco si accompagnava ancora con la necessità di difesa, fino ad indentificarsi nella stessa, caratteristica questa che si mantenne, per alcuni decenni, sino a quando, il 'ludum' si trasformerà progressivamente in pratica spettacolare e di divertimento. Così lentamente la balestra scompare dalle scene di guerra per entrare definitivamente nelle pacifiche, sia pure spettacolari, competizioni cittadine".

L'evento, che ha il patrocinio del Comune, determinerà, al termine di un’appassionante gara di “verrette” verso il bersaglio, il “Campione comunale per il 2024”. "A dare spettacolarità e colore alla manifestazione sarà la 'rappresentativa comunale sbandieranti dei sestieri e musici del libero comune marinaro di Ventimiglia', che con acrobatiche figurazioni, accompagnate da musici, costituiti da tamburi e chiarine, trasformerà un’arte marziale in uno spettacolo di evoluzioni a una, due e più bandiere. Il fascino di questo spettacolo è dato dall'intesa tra bandiera e suono. Un dialogo tra bandiere che si impennano, che volteggiano, che si avvitano in una fantasmagoria di colori e di suoni, tra la duplice tonalità dei tamburi e gli squilli argentini delle chiarine" - svela Canavese - "Poi sarà il turno dei balestrieri, chiamati a difendere le Conestegie loro assegnate, all’insegna: 'che si balestri il ludum secondo consuetudine con virtude et honestate', che, senza ombra di dubbio, fa parte, a pieno titolo, del più autentico folclore italiano a conferma del permanere delle sue radici nel tessuto e nella memoria della città. Il vincitore otterrà il titolo di 'Campione Comunale per il 2024' e avrà, come premio, la famosa 'Tacia' medievale che consiste in una 'tazza d’argento'".

I balestrieri, guidati dal conestabile Dario Canavese, che si cimenteranno nel “palio” cittadino, sotto lo sguardo vigile del maestro d’armi Domenico Miceli, saranno Stefano Bonelli, Tian Burla, Massimo Conte, Elisa Candente, Antonello Di Caro, Sebastiano Fadda, Luca Lacqua, Leandro Lombardo, Elvira Maniscalco, Fiorenzo Massa, Eugenia Mollar, Roberto Mulattieri, Valter Muratore, Angelo Nicodemi, Tina Scappatura e Graziella Tabiani. "La Compagnia Balestrieri è stata fondata nel 1984 e quest’anno festeggia il 40esimo anno di fondazione con l’organizzazione a Ventimiglia, su delega dell’Amministrazione comunale, del XXXVIII campionato nazionale di tiro con la balestra antica da Banco L.I.T.A.B. che vedrà la partecipazione delle compagnie balestrieri di diverse città: Amelia, Assisi, Chioggia, Gualdo Tadino, Iglesias, Lucca, Montefalco, Norcia, Pisa, Pinerolo e Terra del Sole" - afferma Canavese - "Il pubblico è invitato a presenziare".