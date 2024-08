Sanremo: le modifiche alla viabilità per lo spettacolo pirotecnico di ferragosto

La polizia municipale ha disposto per il 14 agosto il divieto di sosta nelle vie del lungomare di Sanremo, nello specifico in Via Nino Bixio, Via Nazario Sauro, Corso Trento e Trieste, Giardini Vittorio Veneto e Sottopasso Croce Rossa, in occasione dello spettacolo pirotecnico organizzato sul molo di ponente del porto di Sanremo.

Dalle 16 sarà quindi vietato parcheggiare lungo le vie indicate; dalle 18 inoltre sarà precluso anche il transito ai veicoli, eccezion fatta per Polizia, Soccorso, Emergenza, Amaie Energia e i residenti con posto auto/moto privato secondo gli ordini impartiti dagli Agenti in servizio nella zona.

Il corpo di polizia munipale fa poi sapere che i veicoli in sosta regolamentare e provenienti da via Helsinore e via Adolfo Rava potranno immettersi in via Nino Bixio con direzione ponente e percorrere via Carli inferiore per immettersi nella circolazione regolare secondo le indicazioni impartite dal personale presente sul posto.

Sarà disposta segnaletica informativa.