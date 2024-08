Continua con successo il programma di animazione Bordighera Sun & Fun: ogni giorno tante attività ad ingresso libero e gratuito coinvolgono e divertono sempre più turisti e residenti.

Fitness, benessere, musica e ballo sono le parole d’ordine per ​i 18 appuntamenti in calendario ogni settimana fino al 1 settembre. Dallo stretching al pilates, dai laboratori musicali per i bimbi allo yogaflexfitness, dal risveglio muscolare ai balli caraibici, tutti possono scegliere a quale appuntamento partecipare con orari dalle 8.00 alle 21.00.

Due le location principali, che permettono di vivere l’esperienza di Bordighera Sun&Fun all’aperto e di fronte al mare: sono la Rotonda di Sant’Ampelio e il Chiosco della Musica sul Lungomare Argentina, centralissime e facilmente raggiungibili.

A seguire il programma di Bordighera Sun&Fun, disponibile anche su visitbordighera.it (https://www.visitbordighera.it/eventi/bordighera-sunfun)

Lunedì

8.00 Stretching

8.50 Pilates

18.00 Yogaflexfitness

Martedì

8.50 Pilates&Flex

18.00 Circuito funzionale

18.30 Camminata consapevole

Mercoledì

8.50 Pump your booty

17.30 Laboratorio musicale bimbi

21.00 Balli caraibici

Giovedì

8.00 Stretching

8.50 Pilates&Flex

Venerdì

8.50 Pilates

18.00 Pilates barre

21.00 Baby dance

Sabato

8.30 Total body

9.10 Pilates

Domenica

8.30 Risveglio muscolare

19.00 Bio stretching

Tutte le attività si svolgono presso la rotonda di Sant'Ampelio ad eccezione di: