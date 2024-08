"Incidenti bloccano e rallentano traffico a Sanremo, attendiamo provvedimenti": la segnalazione

"Oggi ancora un incidente serio in corso Marconi, con relativo blocco del traffico. corso Guglielmo Marconi è l’arteria stradale più trafficata e importante e l’unica che consente l’accesso alla città di Sanremo da ponente e dalla Francia. E’ presente cronicamente una lunga e pericolosa coda di automezzi, che ostacola il transito spesso anche dei veicoli di soccorso che chiedono continuamente strada disperatamente e sonoramente" - segnala un lettore, il professor Giorgio Bottani.

"L’art.1 del Codice della Strada attuale dice: 'La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché' la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato (cioè dall’Amministrazione comunale)" - sottolinea - "Una città si definisce 'sostenibile' quando ai cittadini viene assicurato e garantito il diritto alla mobilità, l'integrazione delle varie attività e la connettività economica e sociale. Sanremo è una città esempio di tutto quello che non è stato fatto ma che avrebbe potuto essere fatto".

"Oggi ha nuovi amministratori che possono immaginare e progettare una sua reale evoluzione. Ora sembra più che altro un triste esempio di trascuratezza e rinvii. Nei fatti, quando un accesso alla città, risulta inibito o bloccato, ne risente l’intero tessuto cittadino. Ma per un chirurgo il rallentamento, fino al blocco di un’arteria è una patologia grave che può essere risolto o con una disostruzione o con uno stent o con un by pass. Di questo mancato e regolare afflusso ne soffre subito il cuore della città, come un blocco alle arterie coronariche" - afferma - "La 'disostruzione' nel nostro caso, può consistere nella rimozione dell’ostacolo semaforico alla Foce, sostituendolo con una banale semplicissima rotonda che garantisce la fluidità del flusso del traffico, anche quello che arriva dall’autostrada. Altre soluzioni non sono concretamente proponibili ma è necessario garantire l’accesso da ponente, che, sistematicamente è rallentato e frequentemente bloccato. Attendiamo provvedimenti".