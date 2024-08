Stanziati da Regione oltre 176mila euro a sostegno dei Comuni per le manifestazioni storiche e tradizionali autunnali

Via libera all’erogazione di oltre 176mila euro per sostenere i comuni liguri nell’organizzazione di manifestazioni storiche e tradizionali in programma nel periodo autunnale. Il contributo, riservato agli eventi che si svolgono da oltre 25 anni e che si tengono nel periodo compreso tra il primo settembre e 30 novembre, è pensato per valorizzare in modo particolare i borghi dell'entroterra, favorendo anche la destagionalizzazione dei flussi turistici.

Le domande presentate alla Regione sono state 45, tutte accolte. L’elenco dei contributi erogati ai vari enti e delle manifestazioni beneficiarie è disponibile sul sito www.regione.liguria.it .