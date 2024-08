Controlli del territorio nella città dei fiori, il plauso del Presidente della Confcommercio di Sanremo

La Confcommercio di Sanremo plaude all’iniziativa del Prefetto della Provincia di Imperia Valerio Massimo Romeo, relativa alla predisposizione di controlli del territorio nella città dei fiori, con l’impiego di Forze dell’ordine ed Esercito. Il Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare aveva indirizzato una lettera al Prefetto nel mese di giugno, per evidenziare la necessità di maggiori controlli in città, a causa della presenza di persone dedite ad accattonaggio e disturbo della quiete pubblica. Il Prefetto aveva quindi convocato un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, invitando il Presidente Di Baldassare per affrontare la questione.

Spiega il Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare: “Desidero ringraziare vivamente il Prefetto Valerio Massimo Romeo, che ancora una volta ha preso a cuore la questione della sicurezza a Sanremo e si è attivato in modo concreto e rapido per dare una risposta alle esigenze del territorio. La presenza delle Forze dell’ordine e dell’Esercito rappresenta un importante ed efficace segnale di un territorio che non è disposto ad accettare fenomeni delinquenziali di qualsiasi genere, ancora di più in periodi di grande affluenza turistica. I commercianti, come sempre, sono pronti a fare la loro parte quali 'sentinelle' e cuore pulsante di ogni città”.