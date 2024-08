‘Romantic sunrise concert’: lunedì prossimo a Bajardo un concerto all'alba con Massimo Laura

‘Romantic sunrise concert’: è questo il format scelto a Bajardo, per un nuovo e originale momento musicale, per cuori che si incontrano e per persone che si cercano.

Lunedì prossimo all’alba, complice la natura, i panorami sule Alpi e la spettacolare ‘Rocca di Bajardo’, uno dei luoghi più suggestivi d’Italia, il concerto con il chitarrista Massimo Laura accenderà di emozioni il cuore dei presenti.

Chi vorrà potrà portarsi la coperta e coricarsi sull’erba per ascoltare musiche senza tempo in unione con la natura e lo spirito. Vista l’ora, i romantici che saliranno riceveranno un tonificante caffè che sarà servito sulla ‘Terrazza delle Alpi’.