Riva Ligure: prosegue con Matteo Bassetti la manifestazione "Sale in Zucca".

La rassegna “Sale in Zucca” continua a sorprendere con eventi di qualità anche nel mese di agosto. Il prossimo appuntamento, il sesto della decima edizione della rassegna letteraria promossa dal comune di Riva Ligure, propone il gradito ritorno del professore Matteo Bassetti.

Claudio Porchia, direttore artistico della rassegna, introdurrà il professore che nel suo ultimo libro esplora le storie più celebri di cure inefficaci o addirittura dannose, oltre a delucidare sulle truffe più eclatanti che hanno scosso il mondo della salute. Attraverso una narrazione incisiva e una competenza maturata in anni di studio e ricerca, Bassetti porterà alla luce i meccanismi grazie ai quali alcuni medici, spacciati per esperti, hanno ottenuto credibilità e sostegno da parte di istituzioni e media. Questo libro rappresenta un’importante risorsa per comprendere il ruolo cruciale del metodo scientifico e la diffusione delle fake news in ambito medico.

Francesco Benza, vice sindaco e assessore alla cultura, commenta: “È per noi un graditissimo ritorno dopo il successo dello scorso anno. Matteo Bassetti offrirà spunti di riflessione e il suo intervento si inserisce perfettamente nel ricco programma della decima edizione di Sale in Zucca. La rassegna rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti coloro che vogliono scoprire nuove prospettive e condividere il piacere della cultura in un contesto accogliente e stimolante”.

Il programma di Sale in Zucca prevede ancora due importanti appuntamenti:

Venerdì 23 agosto: “Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza” di Alessandro Di Battista, con prefazione di Piergiorgio Odifreddi. In questo libro, Di Battista affronta il tema del pensiero critico in un'epoca segnata dall'appiattimento politico e culturale, invitando a non dimenticare il potere della Storia e a ripristinare la capacità di prendere posizione.

Giovedì 29 agosto: per festeggiare il “Moscatello di Taggia”, il famoso conduttore radiofonico e televisivo Tinto (Nicola Prudente) presenterà il suo esordio nella narrativa con “Il collo della bottiglia: Storie di Vite”. Questo romanzo intreccia storie di intrighi, passioni e misteri, iniziando sulle splendide rive dell’Adriatico con l'incontro tra Antonio e Blanche, una giovane e affascinante top model franco-algerina, coprendo temi che uniscono la grandeur francese con il genio italiano.