Ventimiglia: il sindaco Di Muro replica al Pd, "Da loro congetture e sterili polemiche"

In una nota, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro risponde alle ultime affermazioni del Partito democratico: "Mentre ero ad occuparmi dell’Aurelia-bis e di un finanziamento di ben 217 milioni con quindici sindaci del comprensorio riuniti a Ventimiglia, insieme a Regione Liguria, Ministero delle Infrastrutture e ANAS, il Partito Democratico era impegnato a redigere l'ennesimo comunicato stampa accusatorio, il loro unico contributo è quello fare le solite inutili polemiche, unitamente a congetture e complotti rispetto ad attività politiche che non ho svolto e che non mi appartengono. Mi pare chiaro che abbiamo due modi di concepire l'amministrazione diametralmente opposti.

Nel merito della querelle ribadisco che ognuno è libero di determinarsi nel gruppo politico che ritiene più affine, e non è certo il sindaco ad operare in tal senso, quando invece, il sottoscritto, cerca di occuparsi dei problemi della città coerentemente al mandato conferitogli dai ventimigliesi.